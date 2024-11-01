Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de 5 yılda 72 milyon metrekare alana imar uygulaması yapıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 yılda 72 milyon metrekare alana araziye imar uygulaması yapılarak 36 bin 250 hak sahibine tapuları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'de 5 yılda 72 milyon metrekare alana imar uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 yılda 72 milyon metrekare alana araziye imar uygulaması yapılarak 36 bin 250 hak sahibine tapuları verildi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tapu teslim töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yıl boyunca bölgede tapu ve imarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Büyükgöz, geçmiş yüzyılda Gebze'de imar sorunu çözülen alanların toplamının 65 milyon metrekare olduğunu, son 5 yılda ise 72 milyon metrekarelik bir alanın imar problemini çözdüklerini aktararak, "Muallimköy ve Balçık mahallelerimizdeki 1250 kardeşimiz ise bugün tapusunu alacak. Bugün dağıtacağımız tapularla 600 dönüm daha bu alana eklenecek. " diye konuştu.

        Şimdiye kadar 36 bin 250 kişinin tapusuna kavuştuğunu dile getiren Büyükgöz, yıl sonuna kadar köy yerleşik alanlarının da problemlerini çözerek tapularını hak sahiplerine teslim edeceklerini kaydetti.

        Büyükgöz, yıl sonunda tapu problemi çözülmüş alanın 78 milyon metrekare olacağını belirterek, şunları söyledi:

        "18 kırsal mahallemizin köy yerleşik alan tapularını dağıtacağız. 2025 yılı sonunda Gebze'de imarla alakalı konuşulacak hiçbir şey kalmamış olacak. Geçmiş yüzyılda bu işler hallolmuş olsaydı daha düzenli ve trafiği olmayan bir Gebze karşımızda olurdu. Gebze'nin gelecek yüzyıllık yol haritasının omurgasını oluşturmuş durumdayız. Artık Gebze'de nerede bir yapı yapılacağı belli oldu."

        Göreve geldiklerinde 2 mahallede 30 bin kişinin tapusu ve doğal gazının olmadığına işaret eden Büyükgöz, "Göreve geldiğimizde 3 bin 400 parselin tapusu yoktu. Tapuları olmadığı için doğal gaz da verilmemiş. Çok sıkı takiple 3 bin 250 parsel sahibi yaklaşık 27 bin kişi tapularına kavuştu." dedi.

        Büyükgöz, konuşmasının ardından kürsüde hak sahiplerine tapularını teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, birim müdürleri ve tapu hak sahipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi
        Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi
        Kocaeli'de Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele...
        Kocaeli'de Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele...
        Kocaeli Cimnastik Bölge Turnuvası düzenlendi
        Kocaeli Cimnastik Bölge Turnuvası düzenlendi
        Kocaeli Valisi Aktaş, Kocaeli Serbest Bölgesini ziyaret etti
        Kocaeli Valisi Aktaş, Kocaeli Serbest Bölgesini ziyaret etti
        Kocaeli'de palet deposunda yangın (2)
        Kocaeli'de palet deposunda yangın (2)
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı