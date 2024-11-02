Kocaeli'de yaralı bulunan kaya kartalı tedavi edildi

Kocaeli'de yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda kuş gözlemcileri, yaralı kaya kartalı olduğunu fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kayalık alanda yürüttükleri operasyonla kartalı güvenli şekilde kurtararak Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Travma geçirdiği anlaşılan kaya kartalının yapılan ilk kontrolünde, boyun omurunda zedelenme olduğu ve dehidrasyona (su kaybı) bağlı güçsüz düştüğü tespit edildi.