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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:06
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mert Bulut

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Dk. 89 Yunus Emre Gedik), Vukovic, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 87 Caktas), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Marcao), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Ahmet Oğuz, Barış Alıcı (Dk. 66 Beridze)

        Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 88 Ahmet Sivri), Wesley, Dovedan (Dk. 74 Lamkel), Johnson (Dk. 83 Paoletti), Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 74 Muhammed Mert), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 74 Berkay Tolga Dabanlı)

        Gol: Dk. 53 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Mendes (Kocaelispor), Dk. 57 Dovedan (Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 55 Pedrinho, Dk. 90+1 Tarkan Serbest, Dk. 90+4 Mendes (Kocelispor), Dk. 76 Muhammed Mert, Dk. 89 Tresor Doh, Dk. 90+1 Wesley (Fatih Karagümrük)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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