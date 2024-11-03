Kocaeli'de 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

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