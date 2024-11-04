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        Futnet Takımı, Macaristan'da Dünya Şampiyonası heyecanı yaşayacak

        TAHİR TURAN EROĞLU - Macaristan'da Uluslararası Futnet Birliği (UNIF) tarafından 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek futnet (ayak tenisi) takımı, iyi bir derece elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:28
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        Futnet Takımı, Macaristan'da Dünya Şampiyonası heyecanı yaşayacak
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        TAHİR TURAN EROĞLU - Macaristan'da Uluslararası Futnet Birliği (UNIF) tarafından 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek futnet (ayak tenisi) takımı, iyi bir derece elde etmek istiyor.

        Şampiyonaya UNIF'in davetiyle katılacak futnet takımında, 4 sporcu yer alıyor.

        Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda son antrenmanlarını yapan futnet takımı, kamp sürecini yarın tamamlayarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

        Uluslararası Futnet Birliği Temsilcisi ve Futnet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, ilk kez katılacakları turnuvada single (tek), double (ikili) ve triple (üçlü) kategorilerinde mücadele edeceklerini söyledi.

        Irak, ABD, Mali ve Avusturya gibi güçlü rakiplerle karşılaşacakları turnuvada 21 ülkenin mücadele edeceğini aktaran Kutlu, "İyi hazırlık yaptık, iyi derecelerle dönmek istiyoruz. Uluslararası Futnet Birliği'nin düzenlediği dünya şampiyonasına Türkiye'yi temsilen ilk defa katılıyoruz, eksiklerimiz olabilir ama bunları yaptığımız antrenmanlarla tamamlamış olduk." dedi.

        - "Önümüzdeki yıllarda daha iyi gruplarda yer alacağımızı düşünüyorum"

        Mehmet Zeki Kutlu, futnet çalışmalarına, öğretim görevlisi olduğu Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde açtıkları antrenörlük ve hakemlik kurslarıyla hız kazandırdıklarına değinerek, kurslar, antrenmanlar ve çeşitli organizasyonlarla yetenekli sporcuları keşfettiklerini kaydetti.

        Kutlu, dünya şampiyonasına katılacak futnet takımının Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Kocaeli'de Hisareynspor'dan Yusuf Öztürk ve Enes Yazıcı ile Çin'de iş insanı eski profesyonel futbolcu Özcan Sezer'den oluştuğunu bildirdi.

        Mehmet Zeki Kutlu, "Macaristan'da elde edeceğimiz derecelere göre bir sonraki yıl daha üst kategorilerde mücadele etmek istiyoruz. Bu yıl Türkiye olarak en düşük torbadan kuraya tabii olduk ancak önümüzdeki yıllarda daha iyi gruplarda yer alacağımızı düşünüyorum. Sporcularımızın performansları bunu gösteriyor. İnşallah iyi derecelerle Macaristan'dan döneceğiz." diye konuştu.

        Türkiye’nin uluslararası alanda daha fazla yer alması için yürütülen çalışmaların önemine de dikkati çeken Kutlu, sporun gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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