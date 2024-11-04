Kocaeli'de Kızılay Haftası kutlandı

Ayrıca okulda görevli öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu.

Okul müdürü Bilal Demir ve öğretmen Birsen Yayla'nın konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu, koro dinletisi ve skeç gösterisi yapıldı.

Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.