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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:47
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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında Ayten İ'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İçeride mahsur kalan kanser hastası Ayten İ, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

        Yangında dumandan etkilenen kadın, ambulansta tedavi edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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