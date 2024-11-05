Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında Ayten İ'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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