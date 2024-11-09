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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlamasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:24
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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlamasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Mevlana Mahallesi'nde 22 Ekim'de meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Şerife Buse Sarı (25), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sarı'nın cenazesinin, memleketi Düzce'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        - Olay

        Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

        Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşmuş, çevredeki 3 bina da zarar görmüştü. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç da hasar almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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