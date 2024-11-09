Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlamasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşmuş, çevredeki 3 bina da zarar görmüştü. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç da hasar almıştı.

Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.