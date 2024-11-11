Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 Kasım'da Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilere ait 2 araç ile 1 tankerde yapılan aramada, 248 ruhsatsız tabanca ve aynı sayıda şarjör, 13 bin 100 dolar, 150 avro ile 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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