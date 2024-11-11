Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 Kasım'da Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilere ait 2 araç ile 1 tankerde yapılan aramada, 248 ruhsatsız tabanca ve aynı sayıda şarjör, 13 bin 100 dolar, 150 avro ile 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 169 ton hibeli arı yemi desteği
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 169 ton hibeli arı yemi desteği
        Karamürsel'de 2 bin 250 fidan dağıtıldı
        Karamürsel'de 2 bin 250 fidan dağıtıldı
        Kocaelili çift, işitme engelli dünürleriyle iletişim kurmak için işaret di...
        Kocaelili çift, işitme engelli dünürleriyle iletişim kurmak için işaret di...
        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçındaki gerginliğe ilişkin açıklama:
        Kocaelispor'dan Sakaryaspor maçındaki gerginliğe ilişkin açıklama:
        Dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyorlar
        Dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyorlar
        Tahir Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor maçındaki gerginliğe ilişkin pa...
        Tahir Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor maçındaki gerginliğe ilişkin pa...