Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait 2 araç ile 1 tankerde yapılan aramada, 248 ruhsatsız tabanca ve aynı sayıda şarjör, 13 bin 100 dolar, 150 avro ile 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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