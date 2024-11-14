Kocaeli Şehir Tiyatroları 27 yılda yaklaşık 1 milyon 659 bin 34 seyirciye ulaştı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, kurulduğu 1997 yılından bu yana 1 milyon 659 bin 34 seyircinin karşısında sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerin desteğiyle kentin sosyal hayatının önemli bir parçası olan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 yılda 156 oyunla 1 milyon 659 bin 34 tiyatroseverin önünde "perde" dedi.

Aralarında "Afife Jale" gibi Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinin de bulunduğu 74 ödüle layık görülen Kocaeli Şehir Tiyatroları, Anadolu'da diğer tiyatroların oluşmasına da öncülük etti. Tiyatronun 27. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını konu alan film, sanatseverlerle buluştu.