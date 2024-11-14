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        Kocaeli Şehir Tiyatroları 27 yılda yaklaşık 1 milyon 659 bin 34 seyirciye ulaştı

        Kocaeli Şehir Tiyatroları, kurulduğu 1997 yılından bu yana 1 milyon 659 bin 34 seyircinin karşısında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:43
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        Kocaeli Şehir Tiyatroları 27 yılda yaklaşık 1 milyon 659 bin 34 seyirciye ulaştı
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        Kocaeli Şehir Tiyatroları, kurulduğu 1997 yılından bu yana 1 milyon 659 bin 34 seyircinin karşısında sahne aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerin desteğiyle kentin sosyal hayatının önemli bir parçası olan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 yılda 156 oyunla 1 milyon 659 bin 34 tiyatroseverin önünde "perde" dedi.

        Aralarında "Afife Jale" gibi Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinin de bulunduğu 74 ödüle layık görülen Kocaeli Şehir Tiyatroları, Anadolu'da diğer tiyatroların oluşmasına da öncülük etti.

        Tiyatronun 27. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını konu alan film, sanatseverlerle buluştu.

        Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve oyuncuların katılımıyla yapılan gösterimin ardından sahneye davet edilen Kasapoğlu'na çiçek ve plaket takdim edildi, 27. yıl pastası kesildi.

        Kasapoğlu, Kocaelili sanatseverlere tiyatroya olan ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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