Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Zanlılardan S.I'nın 60, S.Ö'nün 22, S.I'nın 14, E.K'nin 6, A.Ç'nin 60 ve Z.K'nin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayına karıştıkları değerlendirilen S.I, S.Ö, S.I, E.K, A.Ç. ve Z.K. Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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