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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:23
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Hırsızlık olayına karıştıkları değerlendirilen S.I, S.Ö, S.I, E.K, A.Ç. ve Z.K. Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

        Zanlılardan S.I'nın 60, S.Ö'nün 22, S.I'nın 14, E.K'nin 6, A.Ç'nin 60 ve Z.K'nin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.I, S.Ö, E.K. ve A.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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