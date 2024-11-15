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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:22
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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik Kartepe ilçesinde çalışma yürütüldü.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.

        Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan H.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Operasyonda, kumarda kullanılan 2 bin 150 lira paraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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