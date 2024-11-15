Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi

Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan H.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik Kartepe ilçesinde çalışma yürütüldü.

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