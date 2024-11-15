Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik Kartepe ilçesinde çalışma yürütüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.
Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan H.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Operasyonda, kumarda kullanılan 2 bin 150 lira paraya el konuldu.
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