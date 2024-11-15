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        Kocaeli'de hastanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastanede tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:42
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        Kocaeli'de hastanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastanede tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde E.K. ile G.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, G.G'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, aynı hastanede tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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