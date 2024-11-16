Karamürsel'de Çamçukur Camii ibadete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve yardımseverlerin katkısıyla yapımı tamamlanan caminin açılış töreninde konuşan Vali İlhami Aktaş, caminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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