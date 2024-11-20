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        Yazar Rana Demiriz, Kocaeli'de okurlarıyla buluştu

        Yazar Rana Demiriz, Çayırova 5. Kitap Günleri'nde imza günü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:11
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        Yazar Rana Demiriz, Kocaeli'de okurlarıyla buluştu
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        Yazar Rana Demiriz, Çayırova 5. Kitap Günleri'nde imza günü gerçekleştirdi.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 18 Kasım'da kapılarını açan organizasyonda okurlarıyla buluşan yazar Demiriz, kitaplarını imzaladı.

        Demiriz, AA muhabirine, ilçede düzenlenen kitap günlerinde her geçen yıl artan ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Okurlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Demiriz, ilk kitabını 14 yaşında yazdığını, 4 kitabı sevenlerine sunduğunu kaydetti.

        Ülkenin tarihi eserlerine olan ilgiyi artırmak için buralarda geçen maceraları ve milli değerleri yazmaya çalıştığını anlatan Demiriz, "Bunu da tabii öğretmenlerimizin yönlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiye etmesiyle çok geniş kitlelere ulaştık. Bu misyonla beraber yazmaya, okurlarımla buluşmaya devam edeceğim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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