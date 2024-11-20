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        Bilişim Vadisi DIGIAGE, oyun ekosistemindeki öncü rolünü pekiştiriyor

        Girişimcilik platformu Bilişim Vadisi Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), oyun ekosistemindeki öncü rolünü sağlamlaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:22
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        Bilişim Vadisi DIGIAGE, oyun ekosistemindeki öncü rolünü pekiştiriyor
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        Girişimcilik platformu Bilişim Vadisi Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), oyun ekosistemindeki öncü rolünü sağlamlaştırıyor.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan ve sektörlere özel veri sağlayan "Startups.watch"un ekimde yayımladığı "v3.7 Gaming Snapshot" raporuna göre, DIGIAGE 2024'te en fazla erken aşama yatırım yapan oyun fonu olarak öne çıktı.

        "Most Active Gaming Investors in 2024" bölümünde ilk sırada yer alan DIGIAGE, gerçekleştirdiği 6 erken aşama yatırımla Türk oyun ekosistemine güçlü katkı sağladı.

        Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun desteğiyle düzenlediği oyun geliştirme kampının ardından 6 ekibe erken aşama yatırım gerçekleştiren DIGIAGE, yatırımlarda oyun geliştiricilere sadece finansal destek sağlamakla kalmayarak muhasebe, hukuk, finans ve girişimcilik gibi alanlarda da kapsamlı destek veriyor.

        Fiziksel ihtiyaçlardan ofis desteğine kadar geniş yelpazede çözümler de sunan DIGIAGE, oyun girişimcilerinin başarıya ulaşmaları için gerekli altyapıyı sağlıyor.

        - "DIGIAGE Türkiye'nin en büyük oyun ekosistemi olmak için yola çıktı"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin en büyük oyun ekosistemini inşa ettiklerini belirterek, "Bu anlamda DIGIAGE Türkiye'nin en büyük oyun ekosistemi olmak için yola çıktı. 2019 yılında başlayan yolculuğumuzda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da desteğiyle binlerce gencin hayatına dokunduk ve onların oyun sektöründe yerini almasını sağladık." ifadelerini kullandı.

        Albaraka Portföy Yönetimi AŞ. Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli de DIGIAGE'e yatırım yaparken yüzlerce erken aşama oyun stüdyosuna değer katmayı ve hikayelerine ortak olmayı hedeflediklerini aktararak, "Bugün bu hedefimizi gerçekleştirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz. DIGIAGE'in oyun girişimciliği alanında sunduğu katkıları, finansman desteğiyle genişleterek girişimcilerin yanında yer almasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız ise oyun geliştirme kampları hakkında şu bilgileri paylaştı:

        "2019 yılında Oyunla Gelecek ekipleriyle başlayan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen oyun geliştirme kamplarına 71 ayrı şehir ve 30 ayrı ülkeden 18 binin üzerinde başvuru yapıldı. Çevrimiçi olarak 3 bin 200 ve fiziki olarak 1440 genç, bu kamplara katılarak oyun geliştirme süreçlerini deneyimledi. Bakü'de bu sene ikincisini düzenlediğimiz oyun geliştirme kampında da potansiyel taşıyan ekiplerle erken aşama yatırım görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekosistemimizi ulusallaştırmak amacıyla Erasmus+ projelerimize de devam ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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