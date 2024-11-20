Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda Gölcük istikametinde seyreden Y.C.T'nin kullandığı 41 AUS 497 plakalı motosiklet, Karadenizliler Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 41 AES 777 plakalı cipe arkadan çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ile yanındaki M.B.Ö'ye arkadan gelen D.D. idaresindeki 41 BR 759 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Y.C.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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