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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:11
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 34 GTF 604 plakalı otomobil, Akmeşe gişeler mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Otomobil bariyerlerde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.İ, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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