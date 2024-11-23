Kocaeli'de beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Pelitli Mahallesi'nde A.A. idaresindeki 34 GTB 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton dubaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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