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        Kocaeli'de beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 09:52
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        Kocaeli'de beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Pelitli Mahallesi'nde A.A. idaresindeki 34 GTB 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton dubaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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