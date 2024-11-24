Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Açtıkları hobi garajda 1976 model minibüsü arkadaşlarının düğününe hazırlıyorlar

        SEFA TETİK - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendi araçlarının tamiri için hobi garajı kuran 5 arkadaş, evlilik hazırlıkları yapan ekip üyesinin düğününde gelin arabası olarak kullanmak için 1976 model minibüsü "sıfırdan" yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Açtıkları hobi garajda 1976 model minibüsü arkadaşlarının düğününe hazırlıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEFA TETİK - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendi araçlarının tamiri için hobi garajı kuran 5 arkadaş, evlilik hazırlıkları yapan ekip üyesinin düğününde gelin arabası olarak kullanmak için 1976 model minibüsü "sıfırdan" yapmaya başladı.

        Yaşları 18 ila 30 arasında değişen kimi kamu personeli kimi de üniversite öğrencisi olan Etem Yazgan, Ömer Emre Gostalak, Vefa Kağan Güzelaydın, Doğanay ve Mert Demir, tamirat işlerinden hoşlandıkları için kendi araçlarının bakımlarını yapmak amacıyla hobi garajı kurdu.

        Gostalak'ın Temmuz 2025'te düğün yapmak için hazırlıklara başlaması üzerine gelin arabalarını kendi elleriyle yapma kararı alan ekip, klasik araçlara meraklarının da etkisiyle 1976 model minibüs satın aldı.

        Kayseri'den tıra yükleyerek Ereğli Mahallesi'ndeki kurdukları 25 metrekarelik garaja getirten ekip, motor, şasi, iç ve dış tasarımını baştan sona yenileyerek, hem nostaljik hem de modern detayları barındıran bir araç ortaya çıkarmak istiyor.

        Minibüsü gelecek yaz gelin arabası olarak kullanmayı, sonrasında da farklı etkinliklerde değerlendirmeyi hedefleyen ekip, işten ve okuldan arta kalan zamanlarda ve tatil günlerinde birlikte mesai yapıyor.

        - "Aracı uzun yıllar kullanmak istiyoruz"

        Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Vefa Kağan Güzelaydın, AA muhabirine, garajı açmadan öncede kendi araçlarının tamirini ve onarımını arkadaş grubu olarak birlikte yaptıklarını anlattı.

        Gerekli ekipmanın bir kısmının bu yüzden ellerinde bulunduğunu aktaran Güzelaydın, arkadaşları Ömer Emre Gostalak'ın düğününde kullanacağı gelin arabasını yapma fikri ortaya çıkınca 1976 model klasik minibüs almayı tercih ettiklerini söyledi.

        Güzelaydın, araştırmalar sonucu aracı bulduklarını belirterek, "Arabayı almak için Kayseri'ye gittik. Çalışır haldeydi ama uzun yola gidecek durumda değildi. Tıra yükleyerek getirdik. Araç tamiri için böyle bir yer bulduk. Beşimizin de birbirinden farklı yetenekleri var. Planlı ve programlı çalışıyoruz, gerekirse bu işin ustalarından öğreniyoruz. Daha önce araç toplayan kişilere bakıyoruz." diye konuştu.

        Hedeflerinin, seneye temmuz ayında yapılacak düğüne aracı yetiştirmek olduğunu ifade eden Güzelaydın, "Biz arabayı yapıp daha sonra satmak için değil, uzun yıllar kullanmak istiyoruz. Arabanın uzun yıllar açılmayacak parçalarını en ince detayına kadar bakıp çok iyi şekilde restore ediyoruz." dedi.

        Güzelaydın, garajdan ticari beklentilerinin bulunmadığını, tamamen hobi amaçlı açtıklarını belirterek, "Mesai ve okul saatlerinden sonra, hafta sonları da bir araya gelip çalışma imkan buluyoruz. Mesai saatleri içerisinde çalışıp projeyi maalesef hızlandıramıyoruz. Bazen ekipman, bazen iş gücü yetersizliğimiz oluyor. Mayıs sonunda bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Ağabeyiyle ekipte yer alan Mert Demir ise klasik araçlara tutkularının babadan geldiğini, çocukluk yıllarında bu tarz arabaların içinde büyüdüklerini söyledi.

        Demir, arabayı almaya karar verdiklerinde kardeşler olarak bu tarz bir araç almayı önerdiklerini aktararak, "Hayalimizdi böyle bir arabayı sıfırdan toplayabilmek. Çok bilgim yok ama genelde taşlama ve boya kaldırma işlerini yapıyorum. Yeni yeni öğreniyorum diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de başladı
        Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de başladı
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (5)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (5)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (4)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (4)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (3)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (3)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (2)
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (2)
        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi