Açtıkları hobi garajda 1976 model minibüsü arkadaşlarının düğününe hazırlıyorlar

SEFA TETİK - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendi araçlarının tamiri için hobi garajı kuran 5 arkadaş, evlilik hazırlıkları yapan ekip üyesinin düğününde gelin arabası olarak kullanmak için 1976 model minibüsü "sıfırdan" yapmaya başladı.

Yaşları 18 ila 30 arasında değişen kimi kamu personeli kimi de üniversite öğrencisi olan Etem Yazgan, Ömer Emre Gostalak, Vefa Kağan Güzelaydın, Doğanay ve Mert Demir, tamirat işlerinden hoşlandıkları için kendi araçlarının bakımlarını yapmak amacıyla hobi garajı kurdu.

Kayseri'den tıra yükleyerek Ereğli Mahallesi'ndeki kurdukları 25 metrekarelik garaja getirten ekip, motor, şasi, iç ve dış tasarımını baştan sona yenileyerek, hem nostaljik hem de modern detayları barındıran bir araç ortaya çıkarmak istiyor.

Gostalak'ın Temmuz 2025'te düğün yapmak için hazırlıklara başlaması üzerine gelin arabalarını kendi elleriyle yapma kararı alan ekip, klasik araçlara meraklarının da etkisiyle 1976 model minibüs satın aldı.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Vefa Kağan Güzelaydın, AA muhabirine, garajı açmadan öncede kendi araçlarının tamirini ve onarımını arkadaş grubu olarak birlikte yaptıklarını anlattı.

Minibüsü gelecek yaz gelin arabası olarak kullanmayı, sonrasında da farklı etkinliklerde değerlendirmeyi hedefleyen ekip, işten ve okuldan arta kalan zamanlarda ve tatil günlerinde birlikte mesai yapıyor.

Güzelaydın, araştırmalar sonucu aracı bulduklarını belirterek, "Arabayı almak için Kayseri'ye gittik. Çalışır haldeydi ama uzun yola gidecek durumda değildi. Tıra yükleyerek getirdik. Araç tamiri için böyle bir yer bulduk. Beşimizin de birbirinden farklı yetenekleri var. Planlı ve programlı çalışıyoruz, gerekirse bu işin ustalarından öğreniyoruz. Daha önce araç toplayan kişilere bakıyoruz." diye konuştu.

Gerekli ekipmanın bir kısmının bu yüzden ellerinde bulunduğunu aktaran Güzelaydın, arkadaşları Ömer Emre Gostalak'ın düğününde kullanacağı gelin arabasını yapma fikri ortaya çıkınca 1976 model klasik minibüs almayı tercih ettiklerini söyledi.

Hedeflerinin, seneye temmuz ayında yapılacak düğüne aracı yetiştirmek olduğunu ifade eden Güzelaydın, "Biz arabayı yapıp daha sonra satmak için değil, uzun yıllar kullanmak istiyoruz. Arabanın uzun yıllar açılmayacak parçalarını en ince detayına kadar bakıp çok iyi şekilde restore ediyoruz." dedi.

Güzelaydın, garajdan ticari beklentilerinin bulunmadığını, tamamen hobi amaçlı açtıklarını belirterek, "Mesai ve okul saatlerinden sonra, hafta sonları da bir araya gelip çalışma imkan buluyoruz. Mesai saatleri içerisinde çalışıp projeyi maalesef hızlandıramıyoruz. Bazen ekipman, bazen iş gücü yetersizliğimiz oluyor. Mayıs sonunda bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.