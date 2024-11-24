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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:14
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Mehmet Yılmaz), Appindangoye (Dk. 64 Caner Osmanpaşa), Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 64 Caktas), Vukovic (Dk. 74 Ahmet Sağat), Beridze (Dk. 63 Barış Alıcı), Mendes, Oğulcan Çağlayan

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 17 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 77 Sitoe), İbrahim Kaya (Dk. 72 Paulinho), Paixao (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin)

        Goller: Dk. 32 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 39 Atınç Nukan, Dk. 56 Vukovic (Kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Ahmet Oğuz, Dk. 90+6 Pedrinho (Kocaelispor), Dk.41 Rahmetullah Berişbek, Dk. 57 İbrahim Kaya, Dk. 86 Mehmet Özcan (Teksüt Bandırmaspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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