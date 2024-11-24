Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Mehmet Yılmaz), Appindangoye (Dk. 64 Caner Osmanpaşa), Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 64 Caktas), Vukovic (Dk. 74 Ahmet Sağat), Beridze (Dk. 63 Barış Alıcı), Mendes, Oğulcan Çağlayan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 17 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 77 Sitoe), İbrahim Kaya (Dk. 72 Paulinho), Paixao (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin)
Goller: Dk. 32 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 39 Atınç Nukan, Dk. 56 Vukovic (Kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ahmet Oğuz, Dk. 90+6 Pedrinho (Kocaelispor), Dk.41 Rahmetullah Berişbek, Dk. 57 İbrahim Kaya, Dk. 86 Mehmet Özcan (Teksüt Bandırmaspor)
KOCAELİ
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