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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde muz yüklü tır yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde muz yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:54
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde muz yüklü tır yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde muz yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde S.G. idaresindeki 07 BRS 135 plakalı muz yüklü tır, Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Dorsenin bir kısmına da sıçrayan yangın nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Güzergahta aksayan trafik, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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