Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerde 23 ilden 322 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda 10 yaş altı kadınlar kategorisinde Mina Akbulut birinci, erkeklerde Tuğra Şener birinci oldu. 12 yaş altı kadınlar kategorisinde Mihrimah Aksu, erkeklerde Bartu Temelatma ilk sırayı aldı. 14 yaş altı kadınlarda birinci Ece Kanlı olurken, erkeklerde Deniz Osman Samsa zirvede yer aldı.