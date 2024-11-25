Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Kocaeli'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

        Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerde 23 ilden 322 sporcu mücadele etti.

        Yarışlarda 10 yaş altı kadınlar kategorisinde Mina Akbulut birinci, erkeklerde Tuğra Şener birinci oldu. 12 yaş altı kadınlar kategorisinde Mihrimah Aksu, erkeklerde Bartu Temelatma ilk sırayı aldı. 14 yaş altı kadınlarda birinci Ece Kanlı olurken, erkeklerde Deniz Osman Samsa zirvede yer aldı.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        34 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        34 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde muz yüklü tır yandı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde muz yüklü tır yandı
        Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından
        Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından
        Kocaelispor – Bandırmaspor: 2-2
        Kocaelispor – Bandırmaspor: 2-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti
        Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti