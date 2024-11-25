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        Kocaeli'de "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de yağma ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:10
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        Kocaeli'de "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de yağma ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Göldere Sokak'ta Y.A. ve F.Y’nin gasbedildikleri iddiasıyla şikayette bulunmaları üzerine harekete geçti.

        Yağma ve gasp olayına karıştıkları belirlenen Y.A, E.S, K.T. ve Ö.E, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Y.A, E.S. ve Ö.E. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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