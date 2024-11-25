Kocaeli'de "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Y.A, E.S. ve Ö.E. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağma ve gasp olayına karıştıkları belirlenen Y.A, E.S, K.T. ve Ö.E, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Göldere Sokak'ta Y.A. ve F.Y’nin gasbedildikleri iddiasıyla şikayette bulunmaları üzerine harekete geçti.

Kocaeli'de yağma ve gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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