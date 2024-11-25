Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 51 bin lira değerinde kıyafet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler yabancı uyruklu H.M, E.T.C. ve R.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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