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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:57
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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 51 bin lira değerinde kıyafet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler yabancı uyruklu H.M, E.T.C. ve R.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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