Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı
Kocaeli'de hakkında 25 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 25 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan K.A. İzmit'te gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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