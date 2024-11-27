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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 25 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 08:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:32
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 25 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan K.A. İzmit'te gözaltına alındı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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