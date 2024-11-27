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        Ampute futbolcu Yusuf, 2 yılda ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirdi

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:08
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        Ampute futbolcu Yusuf, 2 yılda ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirdi
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

        Bir bacağında doğuştan engeli bulunan Yusuf, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Mustafa Türk'ün aracılığıyla 2 yıl önce tanıştığı ampute futbola başlama kararı aldı.

        Belediyenin ampute takımında orta sahada görev yapan Yusuf, sıkı çalışma temposuyla yakaladığı performansla Balkan Şampiyonası'nda mücadele eren A Milli Takım kadrosuna seçildi.

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-18 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Kosova'yı finalde 12-0 yenen milli takımla Balkan şampiyonluğa ulaşan Yusuf Şeref Güven, ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        - "Milli takımına seçileceğim hiçbir zaman aklıma gelmemişti"

        Milli futbolcu Yusuf Şeref Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı bölgede ampute futbol takımı bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi.

        Küçüklüğünden beri sporla ilgili olduğunu anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Ampute futboluna başlamadan önce de sporcu olmak en büyük hayalimdi. Ona göre yaşıyordum. İnternette sporcuları devamlı araştırıyordum. Ampute Milli Takım'a seçilmek herkese nasip olan bir şey değil. Gerçekten şu an en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. İnşallah orada durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Elde ettiği başarılarla öz güveninin arttığını aktaran Yusuf, "Siz 'Bir şeyi yapacağım, başaracağım.' dediğinizde ve başardığınızda gelen öz güvenle bütün hayatınız değişiyor. Amputenin bana o şekilde etkisi oldu. Baha öz güven kazandırdı." ifadelerini kullandı.

        "Ben engelliyim, kusurum var, böyleyim." gibi düşüncelerin insanı olumsuz etkilediğini dile getiren Yusuf, bu tür düşüncelerden uzaklaşıp hayatla iç içe olmak gerektiğini ifade etti.

        Ampute futbola başlamadan önce milli takıma seçilme olasılığının aklına dahi gelmediğini belirten Yusuf, "Ampute futbola başlamadan önce sporcu olma ve milli takıma seçileceğim hiçbir zaman aklıma gelmemişti. Ampute futbola başladıktan 2 ay sonra genç milli takım kampı oldu. Hocamız 'Bütün gençleri görmek istiyorum.' diyerek herkesi çağırdı. Ben de katıldım. Orada rakiplerimi tanıdım. O zaman milli formanın hayalini kurdum." değerlendirmesinde bulundu.

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