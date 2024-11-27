Ampute futbolcu Yusuf, 2 yılda ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirdi

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

Bir bacağında doğuştan engeli bulunan Yusuf, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Mustafa Türk'ün aracılığıyla 2 yıl önce tanıştığı ampute futbola başlama kararı aldı.

Küçüklüğünden beri sporla ilgili olduğunu anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Ampute futboluna başlamadan önce de sporcu olmak en büyük hayalimdi. Ona göre yaşıyordum. İnternette sporcuları devamlı araştırıyordum. Ampute Milli Takım'a seçilmek herkese nasip olan bir şey değil. Gerçekten şu an en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. İnşallah orada durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Elde ettiği başarılarla öz güveninin arttığını aktaran Yusuf, "Siz 'Bir şeyi yapacağım, başaracağım.' dediğinizde ve başardığınızda gelen öz güvenle bütün hayatınız değişiyor. Amputenin bana o şekilde etkisi oldu. Baha öz güven kazandırdı." ifadelerini kullandı.

"Ben engelliyim, kusurum var, böyleyim." gibi düşüncelerin insanı olumsuz etkilediğini dile getiren Yusuf, bu tür düşüncelerden uzaklaşıp hayatla iç içe olmak gerektiğini ifade etti.