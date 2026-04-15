Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kocaeli'de eski karısını öldüren sanık ile onu boğuşmada yaralayan oğlunun yargılanması sürdü

        Kocaeli'de eski karısını öldüren sanık ile onu boğuşmada yaralayan oğlunun yargılanması sürdü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldüren sanık ile olay sırasında çıkan boğuşmada onu yaralayan oğlunun yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 20:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki tutuklu sanık Mustafa Y. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada, geçen celse Mustafa Y. için istenen akıl sağlığı raporuna ilişkin, Adli Tıp Kurumu tarafından kanaate varılamadığı, sanık için gözlem altında değerlendirme gerektiğinin bildirildiği aktarıldı.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

        Söz verilen Mustafa Y, akıl sağlığının yerinde olduğunu ileri sürerek, "Yüce yaratıcı tarafından insanlara yol göstermek amacıyla gönderildim. Benden sonra kimse gelmeyecek." dedi.

        Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen görüş gereği sanığın gözlem altında tutulmasına ve düzenlenecek raporun mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay ve ceza istemleri

        Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 27 Temmuz 2024'te Mustafa Y. eski eşi Sözen T'yi tabancayla öldürmüş, çıkan boğuşmada oğlu Vedat Y. ile kendisi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Y'nin, "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

        Vedat Y'nin de babasına yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

