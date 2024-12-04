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        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:31
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        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada karar
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık E.K. (18), tutuksuz sanıklar babası İ.K. ve amcası K.K. ile maktul Şefik Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

        Söz verilen maktulün oğlu müşteki Mehmet Hanifi Kaya, yüzde 80 engelli olan babasına karşı gerçekleştirilen eylemin, İ.K'nin azmettirmesiyle E.K. tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

        Sanık avukatları ise yazılı savunmalarını tekrar ederek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

        Sanık E.K, "Babam İ.K, bu zamana kadar beni veya kardeşimi olumsuz hiçbir şeye azmettirmemiştir." şeklinde konuştu.

        Sanık İ.K. de avukatının beyanlarına katılarak, oğlu E.K'yi suça azmettirmediğini iddia etti.

        Diğer sanık K.K. de avukatının beyanlarına katılarak, beraat talebinde bulundu.

        Bu arada duruşma sırasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma, büyümeden polis ekiplerince sonlandırıldı.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K'ye "yaş küçüklüğü" maddesini uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi, tutuksuz sanıklar İ.K. ve K.K'nin ise beraatine hükmetti.

        - Olay

        Yukarı Hereke Mahallesi'nde 16 Mayıs 2023'te, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan Şefik Kaya (65) iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan E.K. tutuklanmıştı.

        Sanık E.K. hakkında "kasten öldürme", babası tutuksuz sanık İ.K. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" ve diğer tutuksuz sanık K.K. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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