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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kapsamında, bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 projenin değerlendirme işlemlerini tamamladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:02
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kapsamında, bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 projenin değerlendirme işlemlerini tamamladık." dedi.

        Bakan Kacır, Anadolu Ajansının

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