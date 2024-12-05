Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kapsamında, bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 projenin değerlendirme işlemlerini tamamladık." dedi.

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