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        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:41
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        Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi takıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi karaya çıkardı.

        Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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