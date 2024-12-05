Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi takıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi karaya çıkardı.
Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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