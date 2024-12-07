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        Kocaeli'de karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:51
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        Kocaeli'de karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

        Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aynı aileden Behiye A, Meyda A, Nermin A. ve Narin A. ile akrabaları Melek El H'nin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan aile bireylerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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