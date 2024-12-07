Kocaeli'de "stop" butonuna basılarak arızalanan yürüyen merdivenlere ortalama 4 dakikada müdahale ediliyor

Uzaktan kontrol ve devreye alma sistemi uygulanarak, yürüyen merdivenlere ortalama 4 dakikada müdahale ediliyor. Ekiplerin kontrolleri yaparak yürüyen merdivenleri devreye almasıyla vatandaşları mağdur edilmiyor.

Mimar Sinan üst geçidindeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez acil durumlar için kullanılması gereken "stop" düğmesine basıldığı yetkililerce raporlandı.

Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekiplerince yapılan incelemede, arızalı görünen ve çalışmadığı düşünülen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun, vatandaşların acil durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde arıza oluşması sonucu harekete geçildi.

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