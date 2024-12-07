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        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:49
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        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

        Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt alımı sırasında müşteri ile çalışan arasında tartışma çıktı.

        Tartışma, diğer çalışanlar ile tarafların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü bahçe orağıyla olmak üzere 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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