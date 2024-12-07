Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Tartışma, diğer çalışanlar ile tarafların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü bahçe orağıyla olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt alımı sırasında müşteri ile çalışan arasında tartışma çıktı.

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