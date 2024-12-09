Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı
Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Dilovası'nda gerçekleştirildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Dilovası'nda gerçekleştirildi.
Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda 13 kulüpten 131 sporcu mücadele etti.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 20 kız ve 20 erkek sporcunun barajı geçerek bölgeler arası yarışmalara gitmeye hak kazandığını bildirdi.
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