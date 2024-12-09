Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 20 kız ve 20 erkek sporcunun barajı geçerek bölgeler arası yarışmalara gitmeye hak kazandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.