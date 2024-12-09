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        Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı

        Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Dilovası'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:39
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        Dilovası'nda +12 Baraj Geçme Yarışları yapıldı
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        Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan +12 Baraj Geçme Yarışları, Dilovası'nda gerçekleştirildi.

        Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda 13 kulüpten 131 sporcu mücadele etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 20 kız ve 20 erkek sporcunun barajı geçerek bölgeler arası yarışmalara gitmeye hak kazandığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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