Kocaeli'de kurulan "Moda Akademisi" sektörde kariyer hedefleyenlere fırsat sunuyor

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince moda sektöründe kariyer yapmak isteyenlere gerekli becerileri kazandırmak amacıyla kurulan Moda Akademisi'nde katılımcılara 8 farklı alanda ileri seviye eğitim veriliyor.

Tüm eğitim programları sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirilen ve eğitim süresi 30 hafta olan akademide, katılımcılara "Kadın Modelistliği, Drapaj, Bilgisayarlı Modelistlik, Bilgisayarlı Tasarım, Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı, Moda Koleksiyon Geliştirme, Perakende Koleksiyonu Belirleme ve Uygulama, Dikiş Teknikleri" alanlarında gerekli beceriler kazandırılıyor.

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerden ücretsiz yararlanan katılımcılar, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde faaliyet gösteren akademinin atölyelerde teorik eğitimi pratiğe dönüştürüyor. Akademinin sorumlusu Beyza Zenginer Genç, AA muhabirine, akademinin moda sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için sektördeki yenilikleri ve talepleri yakından takip ederek, katılımcılara en güncel bilgileri ve becerileri kazandırmak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Halihazırda akademideki 6 sınıfta 242 katılımcının eğitimlerine devam ettiğini aktaran Genç, katılımcıların burada kendilerini keşfettiklerini, eğitimlerini tamamladıktan sonra tekstil sektöründe iş imkanı bulduklarını söyledi. "Moda Koleksiyonu Geliştirme" alanında eğitim veren Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Şahin, katılımcılarla illüstrasyon çizimi, bunların sulu boyayla renklendirilmesi, teknik çizimler ve tasarım yapma konularında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Şahin, katılımcıların kendi tasarımlarını uygulanabilir hale getirebilmeleri için görsel araştırmalar gerçekleştirdiklerini ve 12 kursiyerinin bulunduğunu belirtti. Sektörde eleman açığının olduğunu dile getiren Şahin, "Türkiye'nin tekstil sektörü çok olduğu için iyi ve kaliteli, yetişmiş elemanlara her zaman ihtiyaç var. Kursiyerler açısından bu akademiyi büyük bir şans olarak görüyorum çünkü oldukça kapsamlı ve farklı eğitim alanlarına yönelik dersler sunuluyor." diye konuştu.

Şahin, katılımcıların alanlarındaki eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra iş olanakları bulacağını, kendi tasarım atölyelerini kurabileceklerini veya çeşitli firmalarda tasarımcılık yapabileceklerini sözlerine ekledi. - "Ücretsiz bir kurs olması da öğrenciler için çok büyük bir avantaj" "Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı" alanında eğitim veren Ferhat Dumanlı da teorik ve uygulamaları olarak gerçekleşen eğitimlerde mağazacılığın gelişimi ve görsel mağazacılık konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Moda Akademisi'nin güzel ve yenilikçi bir proje olduğuna değinen Dumanlı, "Birçok üniversitede bile olmayan altyapıya sahip bu merkez, büyük emeklerle kurulmuş. Burada çok iyi bir ekip bulunuyor. 'Küçük kiraz çekirdeğinden büyük bir kiraz bahçesi yaratma yolunda ilerleyen ihtisas moda okulu' diyebilirim. Altyapısıyla, kullanılan malzemelerle öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Dumanlı, kursiyerlerin alanlarını belirlemek için yazılı ve uygulamalı sınavlar yaptıklarını ve yeterli gördükleri adayları akademiye kabul ettiklerini belirterek, "Son yıllarda tekstil tüketiminin artmasıyla bu sektörde yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç da arttı. Bu eleman açığını, verdiğimiz eğitimlerle kapatmayı hedefliyoruz. Ücretsiz kurs olması da öğrenciler için çok büyük avantaj. İstanbul’da bu eğitimlere katılmak için yüksek ücretler ödemeleri gerekirken, burada tamamen ücretsiz eğitim alabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Modaya ilgi duyanların sektöre girmesi mümkün olacak" "Perakende Koleksiyonu Belirleme ve Uygulama" alanında eğitim veren Toprak Temel, Türkiye'deki tasarım eğitimlerinde daha çok sanat ve estetiğin öne çıktığını, fiyat, raf sistemi ve ürün adetleri gibi perakende odaklı kriterlerin genellikle göz ardı edildiğini belirtti.

Perakende sektöründe mağaza analizi, ürünlerin satılabilirliği, raf ve stok yönetimi dikkate alınarak koleksiyon tasarlamanın büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Temel, Moda Akademisi'nin söz konusu eksikleri gidermek adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Temel, akademinin sunduğu fırsatlarla farklı sektörlerden gelen ancak modaya ilgi duyanların sektöre girmesinin de mümkün olacağından bahsederek, "Kocaeli’de moda tutkusu taşıyan birçok insan olduğunu biliyorum ve bu akademinin onlara fırsat sunacağına inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu önemli hizmeti hayata geçirmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.