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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:00
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık." dedi.

        Kocaeli'de düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" kapsamında partisinin Gebze İlçe Başkanlığında konuşan Erbakan, yıllardır halkına büyük acılar yaşatan Esed rejiminin 53 yıl sonra yıkıldığını, hapishanelerden kurtulanların sevinçlerini paylaştıklarını dile getirdi.

        Erbakan, Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle endişeli bir sevinç yaşadıklarına değinerek, yeni gelecek yönetimin işleyişinin önemli olduğunu vurguladı.

        Suriye'deki yeni yönetimin "Amerikan ve İsrail kuklası olmaması" gerektiğinin altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:

        "Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık. Aynı durum Suriye'de de yaşanır mı diye endişe duyuyoruz."

        Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Birinci istedikleri Suriye'nin de Irak gibi bölünüp parçalanması. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını PYD-YPG'nin oluşturduğu bir terör devletinin kurulması. Üçüncü olarak da İran'ın Suriye üzerinden Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kesilmesi. Bölgedeki en güçlü müttefik ortadan kalkmışken İran'a da askeri müdahale sağlanması veya İran'da da Irak ve Suriye benzeri bir iç savaşın patlak verdirilmesi. İsrail'in bu otorite boşluğundan faydalanıp orada toprak işgal etmesi ki, bu hareketler başladı. İsrail Golan Tepeleri'ni tamamen işgal etti."

        - "Milletvekilliği seçimlerinde ittifakın kapısını hiçbir zaman kapamıyoruz"

        Türkiye'de partiler arasındaki ittifak konusuna da değinen Erbakan, muhafazakar ve sağ görüşlü dindar seçmen tabanına hitap eden partilerle geniş ittifak kurulabileceklerini söyledi.

        Gelecek milletvekilliği seçiminde muhtemel bir ittifakın kapısını hiçbir zaman kapatmadıklarına işaret eden Erbakan, "Bunun içerisinde tabii ki Saadet Partisi de var. Yeniden Refah Partisi, cumhurbaşkanı adayını kendi içinden çıkaracaktır. Bu durum ittifak yapılmasına mani değil. Milletvekilliği seçimleri için böyle bir ittifak yapılır." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Erbakan, ilçede esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti, ev ziyaretleri yaptı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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