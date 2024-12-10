Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık." dedi.

"Suriye bölünüp parçalanacak mı, yoksa Suriye halkının menfaatlerini önceleyen, bağımsız, bölgedeki Müslüman ülkelerin menfaatlerini, Suriye'nin onlarla güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak bağımsız bir hükümet mi olacak? Yeniden Refah Partisi olarak şu andaki meselemiz budur, burada kurulacak yeni yönetimin Amerika ve İsrail kuklası bir yönetim olmaması. İyi bir yönetim olmaması halinde de büyük sıkıntılar yaşanacağı konusunda endişe duyuyoruz. Bu olayların Irak'ta da benzerini yaşamıştık. Aynı durum Suriye'de de yaşanır mı diye endişe duyuyoruz."

Erbakan, rejim değişikliği nedeniyle, Amerika ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin Suriye'de belirli bir planı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birinci istedikleri Suriye'nin de Irak gibi bölünüp parçalanması. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını PYD-YPG'nin oluşturduğu bir terör devletinin kurulması. Üçüncü olarak da İran'ın Suriye üzerinden Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kesilmesi. Bölgedeki en güçlü müttefik ortadan kalkmışken İran'a da askeri müdahale sağlanması veya İran'da da Irak ve Suriye benzeri bir iç savaşın patlak verdirilmesi. İsrail'in bu otorite boşluğundan faydalanıp orada toprak işgal etmesi ki, bu hareketler başladı. İsrail Golan Tepeleri'ni tamamen işgal etti."