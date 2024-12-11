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        Kocaeli'de kadınlar el emeği ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:23
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        Kocaeli'de kadınlar el emeği ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        Kayacık Mahallesi'nde dükkan kiralayan 62 yaşındaki Nermin Ürgen ile seccade, tespih, tülbent ve oya yapan kadınlar, el işlerini İstanbul ve Kocaeli'deki toptancılara satıyor.

        Ürgen, AA muhabirine, 24 ila 75 yaş arasındaki ev hanımlarıyla seccade, başörtüsü, tülbent ve oya yaptıklarını anlattı.

        Bu kadar kişiye ulaşmanın kolay olmadığını belirten Ürgen, "Herkes burada sohbet ediyor. Paramızı kazanıyoruz ama asıl amacımız dostluk. Ben herkesin gönlüne dokunmak istiyorum. Kadınlarımıza her geldiğinde iş yok demek istemiyorum, ben yapmayayım, onlar yapıp para kazansın. Torununa, oğluna veya kızına bakıyorlar. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor." ifadesini kullandı.

        El işi yapan kadınlardan 40 yaşındaki Damla Oruç da 1 yıl önce Nermin Ürgen'le tanışarak el işi yapmaya başladığını, dükkanda ve evde üretim yaparak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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