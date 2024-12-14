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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Körfez, Kartepe ve İzmit ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:22
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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Körfez, Kartepe ve İzmit ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 34 gün hapis cezası olan K.T, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "basit yaralama" ve "izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt imal etme, satma bulundurma ve saklama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 3 ay 19 gün hapis cezası bulunan V.D, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasını sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan Y.B. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K. (32) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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