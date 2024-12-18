Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması" düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Okullar Arası Bayat Ekmekten Ürün Yarışması" gerçekleştirildi.

        Gebze Ticaret Odası Hizmet Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada 21 okuldan katılımcı yer aldı.

        Yarışmada öğrenciler anneleriyle bayat ekmek içeriğiyle hazırlanan yiyecekleri jüriye sundu.

        Yarışmada Servet Çambol İlkokulu öğrencileri Kerem Reşat Özçevik ve Fatma Özçevik birinciliği elde etti.

        Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, gazetecilere, yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının bayat ekmek israfının önüne geçilmesi olduğuna ifade etti.

        Ekmeğin en çok israf edilen ürünlerin başında geldiğine dikkati çeken Balay, "Ekmeğin israf olmaması için bu etkinlik inşallah bir başlangıç olur. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz gitmiş oldukları okullarda da arkadaşlarına anlatırlar. İnşallah artık ekmek israfı önlenmiş olur." dedi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise amaçlarının bu tarz etkinliklerle farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Yarışma, dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Dilovası Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
        Dilovası Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
        Drift yapıp 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza
        Drift yapıp 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza
        Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarpt...
        Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarpt...
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı
        Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada