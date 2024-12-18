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        Dilovası Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

        Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:09
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        Dilovası Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
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        Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış programına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Makine İhtisas OSB yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

        Törende konuşan Vali Aktaş, üretim gücüne destek veren mesleki eğitim merkezlerinde iş temelli uygulamalı verilen eğitimlerin, ülke ekonomisinin gelişmesi ve istihdamın artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Program, merkezin gezilerek incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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