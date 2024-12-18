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        Kocaeli'de ücretsiz kanser taraması yapılıyor

        Karamürsel Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:17
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        Kocaeli'de ücretsiz kanser taraması yapılıyor
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        Karamürsel Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunuluyor.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önemli bir halk sağlığı sorunu kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor.

        Bu kapsamda ilçede 2024 yılında 1230 kadın, rahim ağzı ve meme kanseri açısından tarandı. Bu kişilerden 52'si ileri teşhis ve tedavi için bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

        Sevki gerçekleştirilen vatandaşlardan 1 kişide meme, 1 kişide de rahim ağzı kanseri tanısı alındı. Çalışmada 1300 kişi de bağırsak kanseri açısından tarandı, 63 kişinin genel cerrahi kliniğine başvurmaları sağlandı ve 2 kişide bağırsak kanseri tespit edildi.

        Sağlık kuruluşlarına sevk edilen vatandaşların süreçleri takip altına alındı.

        Vatandaşların düzenli aralıklarla kanser taramalarını yaptırmaları tavsiye edildi.

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        Galeri

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