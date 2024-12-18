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        Kocaeli'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:49
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        Kocaeli'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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