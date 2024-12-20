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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:21
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Körfez ilçesinde bir evde ve durdurulan araçta yapılan aramada, 512 karton kaçak sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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