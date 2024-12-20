Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Kocaeli merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kocaeli ve Siirt'te belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan taşınır taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.