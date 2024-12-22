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        Spor camiası, çığ düşmesi sonucu ölen judocu Emre Yazgan'ın yasını tutuyor

        Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan gibi büyük yeteneği kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:04
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        Spor camiası, çığ düşmesi sonucu ölen judocu Emre Yazgan'ın yasını tutuyor
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        Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan gibi büyük yeteneği kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Milli judocu için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İlyas Bey Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Huysuz, gazetecilere, "Böyle bir acı olayın içinde kaybetmemiz bizi çok üzdü. Spor camiası olarak zor günler geçiriyoruz. Gelecek adına isminin bahsedileceği genç yeteneğimizi Cenabıallah yanına aldı. Şehitler mertebesine ulaşmış olarak bakıyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Ailesiyle iki gündür beraberiz. Arkadaşları da biz de bitkiniz. Bir hazırlık döneminde böyle bir talihsizlik yaşadık. Zor bir süreç." diye konuştu.

        Kampları yılda iki kez yaptıklarını aktaran Huysuz, "Sporcularınızın performansı için yükseklik kampını her dönem yapmanız gerekiyor. Her dönem kamp yaptığımız yerde, böyle bir talihsizlik yaşadık. Suçlu aramak veya başka bir şey bulmak kolay ama her dönem yapılan şeyler. Keşke olmasaydı." şeklinde konuştu.

        - Kağıtspor Kulüp Başkanı Ercin: "Herkes üzgün"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin de Yazgan'ın çocukluktan beri kulüpte ikiz kardeşiyle judo yaptığını ve çok başarılı olduğunu dile getirdi.

        Herkesin çok üzgün olduğunu ifade dere Ercin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Üzgünüz, herkes üzgün. İyi, başarılı, TOHM ve geleceğin olimpiyat sporcusuydu. Hem okul hem de sporda çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Olimpiyata hazırlanan, geleceğin sporcuları arasındaydı. TOHM sporcuları, özel eğitimle olimpiyatın geleceği için turnuvalara başlayacaktı. Yükseklik irtifa antrenmanları deniyor bunlara. 21 gün kalınıyor. Oksijensiz ortamda sporcuların antrenman yapması sağlanarak oksijenli ortamlarda çok daha rahat antrenman yapmalarını ve kondisyon durumlarını en üst seviyeye çıkarmak için irtifa antrenmanları yapılıyor."

        - Emre Yazgan'ın sportif başarıları

        Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

        Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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