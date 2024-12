Spor camiası, çığ düşmesi sonucu ölen judocu Emre Yazgan'ın yasını tutuyor

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan gibi büyük yeteneği kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Milli judocu için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İlyas Bey Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Huysuz, gazetecilere, "Böyle bir acı olayın içinde kaybetmemiz bizi çok üzdü. Spor camiası olarak zor günler geçiriyoruz. Gelecek adına isminin bahsedileceği genç yeteneğimizi Cenabıallah yanına aldı. Şehitler mertebesine ulaşmış olarak bakıyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Ailesiyle iki gündür beraberiz. Arkadaşları da biz de bitkiniz. Bir hazırlık döneminde böyle bir talihsizlik yaşadık. Zor bir süreç." diye konuştu.

Kampları yılda iki kez yaptıklarını aktaran Huysuz, "Sporcularınızın performansı için yükseklik kampını her dönem yapmanız gerekiyor. Her dönem kamp yaptığımız yerde, böyle bir talihsizlik yaşadık. Suçlu aramak veya başka bir şey bulmak kolay ama her dönem yapılan şeyler. Keşke olmasaydı." şeklinde konuştu.

- Kağıtspor Kulüp Başkanı Ercin: "Herkes üzgün"