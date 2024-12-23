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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:13
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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Osman Yılmaz Mahallesi 1203. Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hilmi İ'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta mahsur kalan 2 kadın ve 1 çocuk, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.

        Kısa sürede söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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