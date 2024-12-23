Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Osman Yılmaz Mahallesi 1203. Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hilmi İ'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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