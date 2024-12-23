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        Piyanist Tuluyhan Uğurlu "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konseri verdi

        Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:32
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        Piyanist Tuluyhan Uğurlu "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konseri verdi
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        Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de müzikseverlerle buluştu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde Uğurlu, Akif'in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi.

        Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar sinevizyona yansıtıldı.

        Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı'nı yazmasını konu edinen canlandırma yaptı.

        Konsere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve davetliler katıldı.

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        Galeri
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