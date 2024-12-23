Piyanist Tuluyhan Uğurlu "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konseri verdi

Konsere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve davetliler katıldı.

Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri Muhammet Talha Alpaslan ile Çağrı Kerem Köprülü, ünlü şairin İstiklal Marşı'nı yazmasını konu edinen canlandırma yaptı.

Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar sinevizyona yansıtıldı.

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