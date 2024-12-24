Muğla'daki helikopter kazasında vefat eden sorumlu pilot, Kocaeli'de defnedildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden sorumlu pilot ve emekli albay Tamer Gönül'ün cenazesi, memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

Menteşe ilçesinde, önceki gün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden sorumlu pilot Gönül'ün cenazesi, Kent Mezarlığı morgundan alınarak Akarca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Gönül'ün herkes tarafından sevilen, uçuşları beğenilen biri olduğunu anlatan Çevik, "Vahim kaza oldu. Tam sonuçlarını bilemiyoruz ama daha sonra değerlendirmesini yapacağız. Başımız sağ olsun." dedi.

Muğla'da 22 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.