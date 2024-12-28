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        Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 08:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 08:50
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        Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mekisinde Ali G. idaresindeki 52 DB 266 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Savrulan araca Çağlar K. yönetimindeki 41 AAT 967 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ali G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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